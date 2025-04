Dvojna slovenska zmaga v svetovnem pokalu v športni gimnastiki

Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta na predzadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Dohi zasedli prvo in drugo mesto na preskoku. Anže Hribar je bil po najboljši oceni v kvalifikacijah v finalu na parterju četrti. Danes nastop čaka še Lucijo Hribar in Vito Prijanovič na dvovišinski bradlji.