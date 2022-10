Dvojna slovenska zmaga v Klingenthalu: Bogatajeva pred Klinčevo

Med dobitnice točk so se uvrstile tudi vse preostale slovenske skakalke. Izkušena Maja Vtič je zasedla 18. mesto, mlada Nika Prevc je bila 21., Katra Komar in Taja Bodlaj pa sta končali na 23. in 24. mestu.

V skupnem seštevku je na prvem mestu s 460 točkami končala Urša Bogataj pred Niko Križnar, ki je tekmovala le na treh tekmah, zbrala pa je 240 točk, Nika Prevc je bila deveta, Emo Klinec pa je današnji rezultat uvrstil na 13. mesto.