Dvojno britansko slavje v Belgiji, dvojna zmaga Mercedesa

Za Mercedes je bila to šele prva dvojna zmaga po novembru 2022 v Sao Paulu, Russell pa je do uspeha prišel po drzni spremembi taktike. O takšnem razpletu se v ekipi, kot kaže, pred dirko niso pogovarjali. "Sijajna strategija," so ga po koncu pohvalili iz boksov po radijski zvezi. "Tega na sestanku seveda nismo predvideli. Ampak gume so se dobro obnašale in zato sem si govoril: lahko grem samo na en postanek," je po dirki skrivnost uspeha pojasnil Britanec.

V zadnjem delu dirke je imel sicer precej dela z rojakom, ki je pritiskal in ga s precej bolj svežim kompletom pnevmatik močno preganjal, toda ni ga ujel in na koncu se je moral zadovoljiti z drugo stopničko.

"Poskušal sem priti bližje, toda George je opravil izjemno delo, odlično je odpeljal s tem kompletom gum," ga je pohvalil Hamilton, ki je bil zelo blizu 105. zmagi v karieri. Russell je ob le eni menjavi tako do cilja zdržal 34 krogov na pnevmatikah s trdo zmesjo.