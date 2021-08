Dvojno francosko slavje v Mariboru, Berginc 35.

Loris Vergier, v Mariboru je pretekli konec tedna postal evropski prvak, je tako na Štajerskem slavil že četrtič zapored. Lani je namreč dobil obe tekmi v svetovnem pokalu.

Izjemno zanimivo preizkušnjo je evropski prvak dobil s časom 3:05,064 minute, v cilju pa je bil od rojaka Thibauta Daprelaja boljši za 1,755 sekunde. Britanec je na tretjem mestu zaostal 2,840 sekunde.

"To pomeni veliko. Zelo 'kul' je zmagovati, zato si tega občutka želim čim dlje. Sem v novi ekipi in vesel sem, da sem jim privozil prvo zmago, čeprav smo morali kar pošteno delati z nastavitvami kolesa, saj je vse novo," je zmago opisal 25-letni Francoz.

Na tekmi sta nastopila dva Slovenca. Luka Berginc je bil 35., Žak Gomilšček pa 47. Berginc je za zmagovalcem zaostal 10,180 sekunde, Gomilšček pa še dobri dve sekundi več.

"Pri vstopu v prvi gozd sem naredil napako in si odpel pedal. Zato sem se lovil še kakšnih 15 sekund, se nato le sestavil in do konca celo malce pridobival. Nasploh sem zadovoljen, vse je v redu," je po preizkušnji dejal Berginc.