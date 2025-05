Dvojno slavje McLarna: Piastri do tretje zaporedne zmage

Peti je bil Tajec Alexander Albon v Williamsu, šesti pa še drugi Mercedesov voznik, mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli . Za njim sta se zvrstila oba Ferrarija, Monačan Charles Leclerc in Britanec Lewis Hamilton , ki sta si bila precej v napoto, znova pa sta razkrila pomanjkljivosti v strategiji italijanskega moštva.

Oscar Piastri si je v Miamiju privozil tretjo zaporedno zmago v sezoni in četrto letošnjo na šestih preizkušnjah. Skupno je to za 24-letnega Avstralca šesta zmaga v karieri. Lando Norris je po zmagi na uvodni dirki v Melbournu še tretjič v sezoni končal na drugem mestu.

Verstappen je dobro startal, a imel nekaj težav pri zaviranju v prvem zavoju. To je skušal izkoristiti Norris, a se je Verstappen v naslednjih zavojih naredil dovolj širokega, da je ostal spredaj, ob tem pa tudi nekoliko s steze zrinil Norrisa, ki je padel na šesto mesto. Na drugo je tako prišel Antonelli, na tretje pa Piastri.

Štirikratni svetovni prvak Verstappen si je v soboto privozil 43. najboljši startni položaj. Drugo mesto v kvalifikacijah je zasedel Norris, ki je pred tem dobil tudi sprintersko dirko pred Piastrijem in Hamiltonom.

Kmalu po startu je posredoval tudi virtualni varnostni avto, potem ko je Avstralec Jack Doohan ob stezi parkiral svojega poškodovanega Alpina. V četrtem krogu je Piastri prišel mimo Antonellija na drugo mesto, Norris pa je počasi prihajal nazaj v ospredje mimo Albona, Russella in Antonellija.

Vse to je bila voda na mlin Piastriju, ki se je ta čas odpeljal že na devet sekund prednosti. V 29. krogu je sledil naslednji virtualni varnostni avto po odstopu Oliverja Bearmana . Russell je v tem času izkoristil postanek, s katerim je na tretje mesto prišel pred Verstappna.

Hitro je dirko za trenutek prekinil nov virtualni varnostni avto, saj je z dirko končal tudi Gabriel Bortoleto, a ta ni prinesel postankov ali sprememb. Piastri je vozil sedem sekund pred Norrisom, McLarna pa sta imela že 20 sekund naskoka pred Russellom in Verstappnom.

Norris se je do konca približal Piastriju na okoli štiri sekunde zaostanka, pol minute zadaj je Verstappen še naprej lovil Russella, vendar do ciljne črte več ni prišlo do sprememb.

V skupnem seštevku je tako Piastri po šestih od 24 dirk še nekoliko povišal naskok pred moštvenim kolegom, prednost pred Norrisom zdaj znaša 16 točk. Verstappen jih ima na tretjem mestu 99, Russell pa na četrtem 93.

Naslednja preizkušnja v sezoni bo med 16. in 18. majem velika nagrada Emilije-Romanje v italijanski Imoli.