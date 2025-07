Dvojno slavje McLarna v Avstriji

McLarna po kvalifikacijah sicer nista bila v prvi startni vrsti - Norris je bil prvi, Piastri pa tretji, vendar sta že v prvem ovinku prevzela vodstvo. Tako sta se izognila trčenju Verstappna in Antonellija, po katerem je dirkanje začasno prekinilo varnostno vozilo.

Avstralec Oscar Piastri ima na vrhu skupnega seštevka 216 točk, Britanec Lando Norris je zbral 201, Nizozemec Verstappen pa ostaja pri 155. Še višjo prednost ima McLaren v konstruktorskem seštevku; razlika do Ferrarija na drugem mestu znaša že več kot 200 točk.

V nadaljevanju dirka ni bila več tako razburljiva - Norris je ob dveh menjavah pnevmatik večino časa zadržal naskok pred moštvenim kolegom in zabeležil sedmo zmago v karieri, drugo letos.

"Naš načrt je bil prvo in drugo mesto, kar smo tudi dosegli. Razmere so bile vroče, dirka utrudljiva, zadovoljen pa sem z bolidom in svojo vožnjo, saj sem brez večjih težav zadržal nalete Oscarja," je dejal 25-letni zmagovalec.

Leto mlajši Piastri je priznal, da je Norris zasluženo slavil, in dodal: "Morda bi lahko bolje odvozil tistih nekaj trenutkov, ko sem bil v vodstvu. Nato sem bil blizu, a ne dovolj za prehitevanje. Vsekakor je bila dirka zanimiva za gledalce."