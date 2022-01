Dvomi o času Đokovićevega pozitivnega testa v Srbiji

Pojavili so se dvomi o času pozitivnega testa na okužbo z novim koronavirusom, ki ga je prvi teniški igralec sveta Novak Đoković opravil v Srbiji in s katerim je vstopil v Avstralijo z namenom, da bi nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije. Dokumenti, ki so jih Đokovićevi odvetniki posredovali zveznemu sodišču v Avstraliji, so vključevali dve potrdili o testiranju na koronavirusno okužbo (PCR), eno s pozitivnim izvidom 16. decembra in drugo z negativnim izvidom 22. decembra.

icon-expand Novak Đoković FOTO: AP Nemška raziskovalna skupina z imenom Zerforschung je sicer že 11. januarja ugotovila neskladje glede Đokovićevih testov, da je imel prejšnji test višjo potrditveno kodo kot kasnejši. Temu je isti dan v nizu tvitov pritrdil tudi Milovan Šuvakov, srbski raziskovalec, ki je pomagal BBC do originalnih dokumentov. Skupina Zerforschung je blog z naslovom "PCR-testi Novaka Đokovića, ki potujejo skozi čas" ter se povezala z nemško novičarsko spletno stranjo Spiegel, ki je poročala o tem vprašanju. Avstralska vlada je sicer Đokoviću zavrnila dovoljenje za vstop v državo. Serijski zmagovalec teniških turnirjev se je moral vrniti domov, ne da bi dobil priložnost za lov za desetim naslovom prvaka uvodnega turnirja za veliki slam v Melbourne Parku. Avstralska vlada je Đokoviću zavrnila izdajo vizuma, vendar ne iz omenjenih razlogov, pa navaja BBC. Đoković je bil testiran v Srbiji, rezultate pa je prejel od Inštituta za javno zdravje Srbije. Vsak rezultat koronskega testa ima edinstveno potrditveno kodo. icon-expand Novak Đoković FOTO: AP "Vedno obstaja možnost za napako," je za BBC dejal Đorđe Krivokapić, specialist za podatkovno in digitalno varnost: "Toda če bi bilo tako, bi obstajala preprosta razlaga. Ne vidim, zakaj državni organi tega ne bi tega tudi priznali." Srbski tenisač je v izjavi za javnost po deportaciji dejal, da za medije ne bo dajal izjav vse do konca januarja, vmes pa je vzniknila zgodba, da Beograjčan upe na nadaljevanje lova na rekorde polaga v razvoj zdravila proti covidu-19, kot je 20. januarja poročal Reuters. Zakonca Đoković, Novak in Jelena imata večinski delež v danskem podjetju QuantBioRes, ki se ukvarja z razvijanjem zdravila proti covidu-19. Slovenec na direktorskem mestu podjetja Ivan Lončarević je za Reuters dejal, da sta zakonca Đoković 80 odstotkov podjetja kupila junija 2020, a ni razkril zneska, ki ga je moral teniški zvezdnik za to odšteti. Lončarević je za Reuters poudaril, da ne gre za razvoj cepiva temveč za zdravilo, ki naj bi bilo poleti na vrsti za klinično preizkušanje. Trenutno se 12 raziskovalcev podjetja ukvarja z zdravilom na Danskem ter v Avstraliji in Sloveniji. Štiriintridesetletni Beograjčan bi na OP Avstralije sicer lovil rekordni 21. grand slam v karieri, a bo moral na naslednjo priložnost še počakati. Đoković bo po poročanju medijev sezono začel februarja v Dubaju. Uvrščen je na seznam igralcev za turnir od 14. do 26. februarja.