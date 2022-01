Vse več je dvomov, ali je bil Đoković 16. decembra res pozitiven na koronavirus

V sodnih dokumentih, ki so jih razkrili odvetniki Novaka Đokovića , piše, da je bil datum pozitivnega testa srbskega tenisača 16. december. S tem bi Đoković kot prebolevnik v zadnjih šestih mesecih ustrezal pogojem za medicinsko izjemno in bi tako lahko nastopil na OP Avstralije.

Naslednji dan, torej 17. decembra, je bil Đoković prisoten še na slovesnosti v svojem teniškem centru v Beogradu, kjer je delil nagrade nadobudnim teniškim igralcem, ob tem pa nihče ni nosil zaščitnih mask. Fotografije z dogodka je na družbenih omrežjih objavila tudi srbska teniška zveza.

Na trditev o datumu pozitivnega testa iz Đokovićevega tabora senco dvoma meče tudi dejstvo, da je bil rok, do katerega so morali tenisači in njihovo osebje prijaviti morebitne zdravniške izjeme za prihod v Astralijo in nastop na prvem grand slamu sezone, 10. december. Torej bi moral Đoković že prej ustrezati eni od izjem, a še vedno ni jasno, kateri, če sploh, je.