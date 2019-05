Dvoršak o dopinški aferi: Seveda gre za velik pritisk na Rogliča in Polanca

Jani Dvoršak je dejal, da s strani mednarodnih preiskovalcev niso bili neposredno seznanjeni z izsledki mednarodne preiskave domnevnega kolesarskega dopinškega primera Aderlass, zato konkretno o imenih in zbranih dokazih ni mogel govoriti, v celoti pa zaupa protidopinškemu sistemu.

"Tukaj smo še vedno na trhlih nogah, kar se nas tiče, ker mi neposredno nismo informirani. Imamo pogodbo o sodelovanju in izmenjavi informacij s podjetjem, ki izvaja protidopinška testiranja v Uciju, nimamo pa podatkov, ki jih v tem trenutku vodijo avstrijski in nemški preiskovalni organi, in praktično ne moremo priti do njih,"je opozoril Dvoršak.

Na vprašanje, kako ravnajo v primerih, ko gre za časovno oddaljene primere, pa je Dvoršak pojasnil: "Kodeks svetovne protidopinške organizacije dovoljuje, da se lahko ponovno testira vzorce, ki so bili zamrznjeni do deset let, z novimi metodami. Pri operaciji Aderlass pa nimamo druge možnosti, kot da smo informirani s strani preiskovalcev. Kajti oni so tisti, ki so šli toliko nazaj, ker so očitno pri izviru informacij prišli do podatkov, da je bila ta zadeva izpeljana 2011 oziroma 2012."

"Nimamo teh podatkov, to je nerealno pričakovati, da bi imeli kakršnikoli dostop do tega," je pojasnil. Ob tem pa dodal: "Srčno upam, da bo preiskava prinesla rezultate. Prepričan sem, da Uci ne bi obvestil Korena in Božiča, če ne bi imel za to argumentov, ustreznih argumentov." Dvoršak je potešil tudi zanimanje novinarjev glede naključja, ko je razkritje kršiteljev sovpadlo s kolesarsko dirko po Italiji, na kateri so Slovenci po zaslugi odličnih voženj Primoža Rogliča in Jana Polanca v ospredju zanimanja svetovne kolesarske javnosti.

Dvoršak: Seveda gre za velik pritisk na Rogliča in Polanca

"Da je posegel ravno v času Gira, je lahko naključje, lahko pa je tudi del strategije. Ne morem tega reči. Sam bi ravnal enako. Ko bi imel dovolj zadostnih dokazov, bi zadevo sprožil, nikoli ne bi čakal naslednji mesec, da bi se nekaj zgodilo. Zbiramo, delamo in ko prideš do tistega trenutka, da odpreš zadevo, obvestiš športnika,"pravi Dvoršak.

"Živim v športu že 35 let. Seveda gre za velik pritisk na Rogliča, Polanca in ostale, ki dirkajo na Giru. Vse te polemike, vse te medijske objave, ves ta pritisk je neprijeten, zoprn. Če so bile te nepravilnosti, potem bo tudi slovenska kolesarska srenja oziroma zveza tukaj morala nekaj storiti," nadaljuje Dvoršak. Ta je bil pred dnevi gost oddaje Svet, pogovor z njim pa si lahko ogledate v spodnjem videu.