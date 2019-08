Dirka po Španiji: Teuns do rdeče majice, Herradi etapna zmaga

Šesto etapo dirke po Španiji, ki se je končala z vzponom tretje kategorije, je pričakovano krojila skupina ubežnikov. 30 kilometrov pred ciljem v Ares del Maestratu je bila enajsterica ubežnikov v ugodnem vodstvu, ki je vseskozi znašalo okoli štiri minute. Nato se je kot prvi za napad odločil Etiopijec Tsgabu Grmay, slediti mu je uspel le Nelson Oliveira. Omenjena dvojica je bila v vodstvu do treh kilometrov pred ciljem, ko sta ju ujela Dylan Teuns in Jesus Herrada. Špansko-belgijski dvoboj je v samem zaključku dobil 29-letni domačin, medtem ko je Belgijcu pripadla prestižna rdeča majica.



V glavnini so bili vsi favoriti v skupnem seštevku, tudi oba SlovencaPrimož Roglič in Tadej Pogačar. Mladi 20-letnik je kilometer in pol pred ciljem močno potegnil in v primerjavi z ostalimi pridobil dve sekundi. Ob prihodu v cilj je Pogačarjev zaostanek znašal 5:41.

Primož Roglič po novem zaseda četrto mesto, za vodilnim Belgijcem pa zaostaja za minuto in 23 sekund. Miguel Angel Lopez je tretji, medtem ko se je na drugo mesto prebil David de la Cruz Melgarejo, ki je bil eden od soudeležencev bega. Pogačar bo sedmo etapo startal kot desetouvrščeni kolesar v skupnem seštevku.