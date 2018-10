Đoković osvojil masters v Šanghaju: Uživam v vsakem trenutku

Novak Đoković je bil na mastersu v Šanghaju drugi nosilec, prvi je bil Švicar Roger Federer . Tako je bilo tudi pričakovati, da se bosta v finalu turnirja z nagradnim skladom 9,22 milijona ameriških dolarjev pomerila velika tekmeca, Federer in Đoković.

A je Švicarju načrt pokvaril Hrvat Borna Ćorić, ki je izločil prvega nosilca v polfinalu v dveh nizih. Hrvata, sicer 13. nosilca, je tako v finalu pričakal srbski teniški igralec, ki je v svojem polfinalu gladko premagal Nemca Alexandra Zvereva v dveh nizih.

'Uživam v vsakem trenutku'

Zadnji štirje meseci so bili "fantastični" in "izvrstni", je Beograjčan ocenil po nedeljski zmagi. "Uživam v vsakem trenutku ... ne bi si mogel želeti boljšega scenarija,"je dejal. Enaindvajsetletni Ćorić se bo po uvrstitvi v finale prvič prebil med najboljših 15 na svetu. Po porazu je dejal, da se ne more pritoževati, saj je izgubil "proti enemu najboljših igralcev v zgodovini tenisa".

"Bil je veliko boljši igralec na igrišču. Jaz nisem bil slab, dobro sem igral, a on je bil boljši," je dejal Hrvat.

Ćorić brez možnosti

V prvem nizu velikega finala, ki je trajal 39 minut, je Srb enkrat odvzel servis tekmecu. To je bilo dovolj, da je gladko dobil uvodni niz s 6:3. Tudi v drugem nizu je "Nole" zanesljivo opravil svojo nalogo, saj je vzel servis tekmecu že v prvi igri povedel z 2:0. V nadaljevanju je zadržal prednost in dobil tudi drugi niz z izidom 6:4. Ta niz je trajal slabo uro, dvoboj pa uro in 37 minut.