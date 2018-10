Đoković bolj kot o povratku na vrh lestvice ATP razmišlja o Šanghaju

Ponovno sodelovanje z Vajdo obrodilo sadove Đoković se je na teniška igrišča po šestmesečni odsotnosti zaradi poškodbe komolca vrnil ob začetku letošnje sezone, a mu sprva ni šlo vse po načrtih, saj je kazal nestanovitno igro. Spomladanski menjavi trenerjev, ko se je posl ovil tako od Radeka Štepaneka kot tudi Andreja Agassija in nazaj pripeljal svojega dolgoletnega trenerja Mariana Vajdo , je sledil strm vzpon v igri. Tako se je v zadnjih mesecih znova vrnil na najvišjo raven, kar je potrdil z osvojenima naslovoma v Wimbledonu in na odprtem prvenstvu ZDA.

Novak Đoković , ki zaseda tretje mesto na lestvici ATP za Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem , se trenutno na to pripravlja v domačem Beogradu, kjer je podaljšal odmor pred zaključkom sezone v Aziji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od Wimbledona je izgubil samo en dvoboj, in sicer v začetku avgusta v Torontu proti Grku Stefanosu Tsitsipasu. V tem času se je povzpel na tretje mesto na lestvici ATP, kjer s 6445 točkami za več kot 2300 točk zaostaja za vodilnim Nadalom. A ob dejstvu, da je v tem času lani manjkal in bo tako na prihodnjih turnirjih tako lahko le osvajal točke, ter ob trenutni poškodbi Nadala so mu vrata do prvega mesta odprta.

'Prvi cilj igrati dobro v Šanghaju'

Če bi mu uspelo priti na vrh še pred koncem sezone, bi tako petič v karieri po letih 2011, 2012, 2014 in 2015 sezono končal kot prvi igralec sveta. Kljub veliki želji po ponovni osvojitvi prvega mesta Đoković pravi, da se mu nikamor ne mudi.

"Ta možnost je odprta ... Vendar je prvi cilj igrati dobro v Šanghaju,"pravi najboljši teniški igralec vseh časov, vsaj ko gre za prostor nekdanje Jugoslavije. Možnost, da še pred koncem sezone znova postane številka ena moškega tenisa, je pred kratkim napovedal tudi nekdanji britanski teniški igralec Greg Rusedski.

"Glede na to, kako igra, menim, da bo do konca leta spet številka ena moškega tenisa," je za britanski The Telegraphsredi septembra zapisal Rusedski. Ob tem je 45-letni nekdanji četrti igralec sveta izrazil prepričanje, da lahko Đoković prehiti Federerja in Nadala po številu osvojenih naslov na turnirjih za veliki slam. Đoković je pri 14 osvojenih naslovih na turnirjih velike četverice, za Nadalom tako zaostaja za tri naslove, za Federerjem za šest.