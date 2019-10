Đoković brez težav v četrtfinale, zmenek Fogninija in Medvedeva

Novak Đokovićz Johnom Isnerjem ni imel večjih težav. V prvem nizu se je 34-letni Američan še uspel upirati favoriziranemu prvemu igralcu sveta, odločil je šele brejk v 12. igri. V drugem nizu je Đoković hitro povedel 3:0 in zadržal prednost do konca ter slavil s skupnim izidom 7:5 in 6:3.

Napredoval je tudi finalist US Open, Rus Danil Medvedev. Ta je premagal kanadskega nasprotnika Vaseka Pospisila. Rus je za zmago potreboval kar dve uri, oba niza sta bila namreč zelo tesna (7:6 in 7:5). Dobro formo je potrdil tudi Fabio Fognini, prav Italijan, ki je v drugem krogu v treh nizih izločil povratnika Andyja Murraya, bo naslednji nasprotnik Medvedeva, ki je s 6:3 in 7:5 izločil njegovega rojaka Karena Hačanova.