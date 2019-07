Đoković diha za ovratnik Federerju in Nadalu

'Nole' v zadnjem desetletju osvojil največ Če se osredotočimo samo na zadnjih deset sezon, potem je Đokovićeva statistika še toliko bolj impresivna. V leto 2009 je Federer vstopil s 13 naslovi, Nadal s petimi, medtem ko je srbski tenisač dotlej edini naslov za grand slam osvojil leta 2008 v Avstraliji. Od tedaj je prišel do 15 naslovov – vse je osvojil od leta 2011 dalje –, Nadal je osvojil dva manj, Švicar pa je v zadnjem desetletju prišel do ‘le’ sedmih zmag na turnirjih za grand slam. Trend osvajanja največjih turnirjev je na strani Srba, ki bi lahko z zmago na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike prišel tik za Nadala. Oba sta sicer v New Yorku doslej slavila po trikrat.

Novak Đoković je v epskem finalu premagal Rogerja Federerja in tako prišel do svojega petega naslova na sveti travi. Švicar je v Wimbledonu po številu lovorik še vedno nedotakljiv, saj je turnir skupno osvojil kar osemkrat. 32-letni Srb je trenutno zbral 16 najprestižnejših naslovov iz sveta tenisa, drugi na večni lestvici Rafael Nadal jih ima 18, že prej omenjeni Švicar pa 20. A treba je vedeti, da sta tako ‘Rafa’ kot Roger starejša. Španec jih šteje 33, medtem ko je Švicar od Đokovića starejši za skoraj pet let. Novak ima tako velike možnosti, da v preostanku kariere dohiti in morda celo preseže ena od največjih rivalov v zgodovini tenisa

Federer, Đoković in Nadal praktično brez konkurence

V dobi profesionalnega tenisa še nikoli nismo spremljali kar tri tako dominantne tenisače. Roger je do svojega prvega naslova na turnirjih velike četverice prišel leta 2003, 'Rafi' je to uspelo leta 2005, Djoković pa je kot prvo dobil Oprto prvenstvo Avstralije, in sicer leta 2008. Od tistega finala, v katerem je ugnal Jo-Wilfrieda Tsongaja, so turnir za grand slam poleg omenjene trojice dobili le še štirje zemljani. Juan Martin del Potro je slavil v New Yorku leta 2009, kar je pet let kasneje uspelo tudi Marinu Čiliću, medtem ko sta Andy Murray in Stan Wawrinka v tem času osvojila vsak po tri turnirje. Vse ostale trofeje so si razdelili Federer, Đoković in Nadal.

Od leta 2010 smo ljubitelji tenisa videli le šest različnih zmagovalcev grand slamov, kar je za polovico manj od osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je eno od štirih najprestižnejših lovorik dvignilo 12 parov rok. Od leta 2000 do 2010 je bilo zmagovalcev 15, v sedemdesetih in devetdesetih letih pa je na grand slamih slavilo kar 16 različnih tenisačev. Španec, Švicar in Srb so poleg Američana Andrea Agassijatudi edini, ki jim je uspelo slaviti na vseh štirih največjih teniških turnirjih. Da velika trojica v zadnjih letih nima prave konkurence, pa govori tudi podatek, da smo od OP Francije leta 2005 dalje spremljali le dva finala, v katerem ni bilo nobenega izmed treh največjih.