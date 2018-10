Đoković: Hrvaška? Oboji smo ogromno pretrpeli

Novak Đoković, ki se trenutno nahaja na turnirju v Šanghaju, je gostoval v oddaji 'Ja, morda, ne' na Radio Televiziji Srbije, kjer je v dobri uri trajajočem pogovoru razkril številne zanimivosti iz svojega življenja. Med drugim tudi to, da goji simpatije do športnikov s področja nekdanje skupne države Jugoslavije.



"Naj mi kdorkoli zameri karkoli želi, toda ni skrivnost, da imam na Hrvaškem ogromno dobrih prijateljev. Vsi smo veliko pretrpeli med vojno, ki ne bi smela determinirati človeških odnosov. Vsak ima pravico do svojega mnenja, a prijatelje si izbiram sam," je bil na vprašanje gostiteljice omenjene oddaje o 'sporni' fotografiji s štirimi hrvaškimi nogometnimi reprezentanti v odgovoru neposreden 31-letni Beograjčan, in dodal: