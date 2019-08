Đoković iskreno o Federerju: Spoštujeva se, a nisva prijatelja

Đoković in Federer sta v finalu Wimbledona pripravila pravo teniško poslastico.

"Z Rogerjem Federerjem imava dober odnos, a nisva prijatelja. Ne večerjava skupaj. Sva le tenisača, ki med seboj tekmujeta in se spoštujeta. Ni lahko biti prijatelj z nekom, ki je tvoj veliki tekmec," je brez dlake na jeziku dejal Novak Đoković.

Srbski tenisač ima trenutno na svojem kontu 16 zmag na turnirjih velike četverice, v primeru slavja v New Yorku pa bi za drugim na večni lestvici Rafaelom Nadalomzaostajal le še za eno lovoriko. Trenutno najuspešnejši Federer jih je sicer zbral 20, kar za 32-letnika iz Beograda zagotovo ni nedosegljivo. Kot sam pravi, je prav to eden od njegovih ciljev za preostali del kariere: "Pred menoj je še dolga pot, če ju želim dohiteti. Po eni strani sem ponosen, da sem v takšni družbi, a te stvari ti nalagajo veliko mero pritiska, s katerim se moraš nenehno spopadati. Zagotovo pa ni nobena skrivnost, da je to moj cilj."

Đoković velja za absolutnega favorita za zmago na igriščih Flushing Meadowsa. Na drugo mesto stavnice postavljajo Nadala, medtem ko je izkušeni Švicar po mnenju strokovnjakov na tretjem mestu. Srb ima sicer nekaj težav s stopalom, a zagotavlja, da ga to ne bo motilo:"Določene zdravstvene težave so prisotne, a ne gre za nič hujšega. Ko se bo turnir bližal koncu, bom popolnoma pripravljen."