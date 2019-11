Đoković: Iskreno, to proti Federerju je bila prava katastrofa

To sedaj drži kot pribito. "Roger je bil boljši v vseh elementih teniške igre. Zaslužil je zmago in preboj v polfinale. Fantastično je serviral, odlično se je gibal in tudi odlično odgovarjal na moje servise. Vse je delal, tako kot je treba. Njegov načrt pred tekmo se je v popolnosti realiziral," je bil konkreten Srb in začel s kritiko svoje igre. "Slab sem bil. Zelo slab. Bil sem nevtralen, mehak, nikakor nisem mogel predvideti njegov servisov. Moja predvidevanja so bila katastrofalna," je dejal Đoković. "Dvoboj je bil zelo pomemben, kot je vsak, ki ga igram proti Rogerju ali Rafaelu Nadalu kjerkoli na svetu. Vzdušje je bilo odlično, nisem ga izkoristil v svoj prid. Škoda, da nisem bil na pravem nivoju, ta dvoboj bi lahko gledalcem ponudil še kaj več." Težave s komolcem niso razlog za poraz

Večina novinarskih zapisov po porazu proti Federerju je šla v smer, da je Đoković izgubil, ker je imel še naprej v glavi (nepričakovan) poraz proti Avstrijcu Dominicu Thiemu. Mnogi so mišljenja, da tega neuspeha ni prebolel niti med dvobojem s Federerjem. "Mnogi me sprašujete, če sem bil še pod vtisom poraza proti Thiemu. Mogoče ja, mogoče ne. S psihološkega vidika sodeč je težko izgubiti takšen dvoboj, kot je bil tisti proti Dominicu. Nisem ga smel izgubiti, to je res. A proti Federerju sem dal vse od sebe, tokrat je bil tekmec pač boljši," je bil nepričakovano realen Srb, ki se je pred Londonom odlično počutil in je pričakoval velike stvari. "Fanastično sem se počutil še pred turnirjem. Posebej, ker sem osvojil Pariz in močno dvignil formo. Pričakoval sem, da bom na pravem nivoju v Londonu. Prvi dvoboj je bil pravi, potem pa sem nepričakovano padel. Škoda, a gremo naprej." Novinarji so ga po dvoboju s Federerjem pobarali tudi o stanju komolca, saj se je dalo izluščiti, da ima določene težave ... "Nasprotniki hitro ugotovijo, če imam določene težave. Boli me, a to ni bil razlog za poraz. rad bi, da bolj pišete o Rogerju in njegovi igri, kot o mojih težava s poškodbo. Težave s komolcem so nekaj, s čimer pač moram živeti."