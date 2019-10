Đoković le v dobri uri osvojil turnir v Tokiu

Đoković si je prednost v prvem nizu, ki je trajal 32 minut, zagotovil v četrti igri, ko je odvzel servis Avstralcu. To je bila tudi edina priložnost za odvzem servisa v prvem nizu na obeh straneh, preostale igre na svoj servis sta teniška igralca zanesljivo dobila. V drugem nizu je 80. igralec sveta Millman na svoj servis osvojil dve igri in izgubil niz z 2:6. Dvoboj je trajal le uro in deset minut.

Đoković se je tako uspešno vrnil po poškodbi, zaradi katere je predal dvoboj osmine finala na turnirju za grand slam v New Yorku, odprtem prvenstvu ZDA. Turnirja v Tokiu, kjer bodo drugo leto olimpijske igre, pa se je udeležil, ker si močno želi olimpijskega zlata. Odprto prvenstvo Japonske, Japan Open, sicer sodi v četrti najprestižnejši rang turnirjev, je del serije ATP 500.

Prvi teniški lopar sveta si je sicer že predčasno zagotovil mesto na sklepnem turnirju sezone ATP, ki bo novembra v Londonu. Na ta prestižni turnir so se ob Đokoviću že uvrstili tudi trenutno poškodovani Španec Rafael Nadal, Švicar Roger Federer, Rus Danil Medvedjev in Avstrijec Dominic Thiem. V čakalnici pa so Grk Stefanos Cicipas, Španec Roberto Bautista Agut in Nemec Aleksander Saša Zverev.

Izid, finale:

Novak Đoković(Srb/1) - John Millman (Avs) 6:3, 6:2.