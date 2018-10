Đoković: Marca letos sem svoji ekipi dejal, da hočem opustiti tenis

"Letos, nekaj mesecev po operaciji komolca, so se mi porajale misli in razmišljanja, ki niso bila najboljša. Nekega marčevskega dne sem se usedel z mojo ekipo in jim rekel, da ne želim več nadaljevati z igranjem tenisa. Vsi so bili šokirani," je v oddaji 'Da možda ne' povedal srbski teniški igralecNovak Đoković. Ta je po osvojitvi kariernega grand slama, ko je osvojil kar štiri zaporedne grand slame, povsem popustil v svoji formi. Sledila je še poškodba komolca in najslabše obdobje v Novakovi karieri. Ob pomanjkanju motivacije ga je premagoval vsakdo, ki je imel ’pet minut časa’, nato pa je svoji ekipi znova priključil tvorca uspehov iz preteklosti – slovaškega trenerja Mariana Vajdo.