Đoković na poti do prepričljive zmage tokrat ni potreboval zdravniške pomoči

"To, da sem igral skoraj brez bolečin, je brez dvoma velika sprememba glede na moj prejšnji dvoboj. Nisem vedel, kako se bo moje telo odzvalo po težavah v drugem krogu, ko sem nekajkrat dobil zdravniško pomoč. A se je vse dobro odvilo," je povedal Novak Đoković . Dobil je štiri od zadnjih petih grand slamov, skupaj jih je osvojil 16, na poti do želenega sedemnajstega pa je dan pred tekmo s 111. igralcem sveta Denisa Kudlo izpustil tudi trening. Dvaintridesetletni Đoković je priznal, da ima težave z levo ramo že nekaj tednov, vendar ni želel bolj podrobno govoriti o poškodbi. Usmeril se je že na svoj naslednji dvoboj s Stanom Wawrinko , proti kateremu v medsebojnih dvobojih vodi z 19:5, a se nista več pomerila, odkar ga je Wawrinka premagal leta 2016 prav v finalu na OP ZDA. "Nekaj je v njem, da me še bolj motivira, da se še bolje pripravim na tekmo, vem namreč, da bo tudi tokrat zanimiv dvoboj, z nekaj res dolgimi izmenjavami udarcev," pa je pred dvobojem z Đokovićem povedal Wawrinka, 23. nosilec, ki je izločil srečnega poraženca kvalifikacij Paola Lorenzija s 6:4, 7:6 (9) in 7:6 (4).

Švicarski teniški as Roger Federer se je brez večjih težav uvrstil v osmino finala. Tretji nosilec je premagal Britanca Daniela Evansa, dvoboj se je po 80 minutah končal s 6:2, 6:2 in 6:1. Federer se bo v naslednjem krogu pomeril proti zmagovalcu obračuna med BelgijcemDavidom Goffinom ter Špancem Pablom Carreno-Busto. Avstralski igralecAlex de Minaur je presenetil finalista iz leta 2014 Japonca Keija Nishikorija. Dvajsetletnik, ki zaseda 38. mesto na lestvici ATP, je zmagal s 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. De Minaur je prišel do prve zmage proti kateremu od igralcev iz prve deseterice na svetovni kakovostni lestvici. Uspešen je bil tudi RusDanil Medvedjev, ki je v izvrstni formi in je v New York prišel po zmagi na mastersu v Cincinnatiju ter uvrstitvah v finale v Montrealu in Washingtonu. Peti nosilec je izločil španskega veterana Feliciana Lopeza s 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4.

Napredovanje sta si priigrali tudi druga in tretja nosilka v ženskem delu turnirja, AvstralkaAshleigh Barty je bila boljša od Grkinje Marie Sakkaris 7:5 in 6:3, Čehinja Karolina Pliškova pa je izločila Tunizijko Ons Jabeur s 6:1, 4:6, 6:4.

Tudi Serena Williams, osma nosilka iz ZDA, se je uvrstila med najboljših 16, ko je proti Čehinji Karolini Muchoviiz Češke izgubila le pet iger (6:3, 6:2). Če bosta dobili partiji osmine finala, se bosta Bartyjeva in Williamsova za preboj v polfinale pomerili med seboj.

Danes pa bo na sporedu zanimiv dvoboj med zelo obetavno 15-letno ameriško najstnico Coco Gauff in prvo nosilko ter branilko naslova Naomi Osako iz Japonske.



Izidi:

- New York, grand slam (57,238 milijona dolarjev):

- moški, 3. krog:

Novak Đoković (Srb/1) - Denis Kudla (ZDA) 6:3, 6:4, 6:2;

Stan Wawrinka (Švi/23) - Paolo Lorenzi (Ita) 6:4, 7:6 (1), 7:6 (4);

Dominik Koepfer (Nem) - Nikoloz Basilašvili (Gru/17) 6:3, 7:6 (5), 4:6, 6:1;

Daniil Medvedjev (Rus/5) - Feliciano Lopez (Špa) 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4;

Roger Federer (Švi/3) - Daniel Evans (VBr) 6:2, 6:2, 6:1;

David Goffin (Bel/15) - Pablo Carreno (Špa) 7:6 (5), 7:6 (9), 7:5;

Grigor Dimitrov (BoL) - Kamil Majchrzak (Pol) 7:5, 7:6 (8), 6:2;

Alex De Minaur (Avs) - Kei Nishikori (Jap/7) 6:2, 6:4, 2:6, 6:3;

- ženske:

- 3. krog:

Jelina Svitolina (Ukr/5) - Dajana Jastremska (Ukr/32) 6:2, 6:0;

Madison Keys (ZDA/10) - Sofia Kenin (ZDA/20) 6:3, 7:5;

Johanna Konta (VBr/16) - Shuai Zhang (Kit/33) 6:2, 6:3;

Karolína Plísková (Češ/3) - Ons Jabeur (Tun) 6:1, 4:6, 6:4;

Serena Williams (ZDA/8) - Karolína Muchova (Češ) 6:3, 6:2;

Petra Martić (Hrv/22) - Anastasija Sevastova (Lat/12) 6:4, 6:3;

Qiang Wang (Kit/18) - Fiona Ferro (Fra) 7:6 (7/1), 6:3;

Ashleigh Barty (Avs/2) - Maria Sakkari (Grč/30) 7:5, 6:3.