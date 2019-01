Đoković: Želel sem slediti Petu Samprasu

Kot je v svoji izčrpni analizi po dvoboju med dvema velikanoma teniškega športa Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom zapisal legendarni švedski teniški igralec Mats Wilander , je tokrat odločila brezhibna taktična izvedba 31-letnega Beograjčana, ki je s skupno sedmim osvojenim turnirjem za grand slam v Melbournu postal najuspešnejši teniški igralec v zgodovini Australian Opna. "Novak (Đoković , op. p.) je odigral popoln dvoboj. Brez ene večje napake ni pustil Nadalu dihati. To je bila ena najboljših taktičnih izvedb katerega koli teniškega igralca v zgodovini našega športa,"je bil Wilander poln hvalospevov na račun Novaka Đokovića, ki se je s 15. lovoriko s turnirjev za veliki slam na večni lestvici zmagovalcev nevarno približal trenutno drugouvrščenemu Rafaelu Nadalu (17) oziroma nespornemu kralju na prvem mestu Rogerju Federerju , ki jih je do danes uspel zbrati 20. "Bitka za prestol bo v nadaljevanju letošnjega leta še kako zanimiva. Čakajo nas še trije veliki turnirji, Najbolj zanimivo pa bo gotovo na Roland Garrosu, kjer je pričakovati, da bo Nadal storil vse za poplačilo dolgov iz Melbourna. Prav zanima me, kaj bo do začetka poletja storil Novak v smeri, da se na pesku, ki ima v zadnjem desetletju svojega nespornega kralja, enakovredno zoperstavi nepremagljivemu Špancu,"je še dodal Wilander.

Đoković: "Z rekordi se ne obremenjujem."

Ko so srbski novinarji po uradnem delu novinarske konference v drobovju Arene legendarnega Roda Laverja obkrožili svojega velikega junaka, je bilo prvo vprašanje namenjeno lovljenju 20 zmag Rogerja Federerja. "Po pravici povedano nisem razmišljal o tem. Z rekordom Federerja se ne obremenjujem, saj niti sam dobro ne vem, koliko sezon mi je še ostalo. Težko se je pri 31 letih osredotočiti na daljšo prihodnost, ampak jasno je, da bom storil vse, da se približam mnogim rekordom," je med vrsticami namignil na možnost boja za položaj nesmrtnega med nesmrtnimi teniškimi šampioni Novak Đoković.



O prehojeni trnovi poti do zvezd in nadaljnjih (kratkoročnih) ciljih je Đoković povedal: "V spominu mi je za vse večne čase ostalo veliko slavje Peta Samprasa na sveti travi v Wimbledonu. Takrat sem si še kot deček zaželel le ene stvari, da grem po poti legendarnega Američana. In dejstvo, da sem ga s to lovoriko prehitel na večni lestvici zmagovalcev turnirjev za grand slam, mi zveni skorajda neresnično. Kot sem že dejal, šel bom s turnirja na turnir, se osredotočil na vsakega posebej in skušal slaviti čim večkrat. Prvi večji cilj pa je ponovitev leta 2016, ko mi je prvič v karieri uspelo zmagati na vseh štirih turnirjih za veliki slam znotraj istega koledarskega leta."