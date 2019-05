Đoković nezadovoljen po porazu z Nadalom: Tri dvoboje sem igral ponoči

"Vedno skušam spoštovati zmago nasprotnika. Nato je pa resnica, da se razpored lahko izboljša. Danes nisem igral najbolje, a poleg tega sem se lahko boril in to je pozitivno. Igral je na zelo visoki ravni, toda jaz nisem bil svež v nogah. Zadnje tri obračune sem igral ponoči in pogoji so bili popolnoma drugačni,"je na novinarski konferenci izpostavil prvi igralec sveta ta hip, Srb Novak Đoković.

Nole je Nadala izpostavil tudi za glavnega favorita prihajajočega Roland Garrosa, na katerem bo Španec iskal še rekordno in neverjetno dvanajsto lovoriko. "Nadal je favorit številka 1, brez dvoma. Nato pridejo ostali. To bo izjemen turnir. Dominic Thiem igra zelo dober tenis, lahko premaga vsakogar, še posebej na pesku. Fabio Fognini je prav tako to dokazal v Montecarlu. Mislim, da bo to izjemen turnir," je novinarjem v Rimu, kjer je Đoković zelo priljubljen, še zaupal Srb.