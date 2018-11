Đoković oddal niz Čiliću, nato uprizoril popoln preobrat za polfinale Pariza

Novak Đoković je nazadnje izgubil v začetku avgusta v Torontu, kjer ga je premagal Grk Stefanos Tsitsipas, nato pa je dobil kar neverjetnih 30 nizov zapored. Marinu Čilićuje nocoj uspelo prekiniti najboljši osebni niz osvojenih setov Novaka, a Đoković je po izgubljenem uvodnem nizu prišel do popolnega preobrata in polfinala v Parizu. V polfinalu se bo pomeril z boljšim na obračunu med Rogerjem Federerjem in Keiem Nišikorijem.

V drugem polfinalu bosta zaigrala šesti nosilec Dominic Thiem in nepostavljeni Karen Hačanov. Avstrijec je v četrtfinalu s 4:6, 6:4 in 6:4 premagal AmeričanaJacka Socka, Rus pa je pripravil presenečenje in v dveh nizih (6:1 in 6:2) odpravil četrtega nosilca turnirja Alexandra Zvereva, ki pa je imel težave s poškodbo.

ATP masters Pariz, četrtfinale:

Dominic Thiem (Avt/6)- Jack Sock (ZDA/16) 4:6, 6:4, 6:4

Karen Hačanov (Rus) - Alexander Zverev (Nem/4)6:1, 6:2

Kei Nišikori (Jap/10) - Roger Federer (Švi/3)

Novak Đoković (Srb/2)- Marin Čilić (Hrv/5) 4:6, 6:2, 6:3