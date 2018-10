Đoković ostaja 'strup' za Chardyja, 'Nole' zanesljivo v osmino finala

Trenutno tretji igralec z računalniške lestvice ATP, Beograjčan Novak Đoković, je v Šanghaju ohranil stoodstotni izkupiček na obračunih s Francozom Jeremyjem Chardyjem, ki ga je v torek premagal še dvanajstič v karieri. Chardy tudi (še) ni vzel niza Srbu, tudi tokrat pa ni bilo nič drugače, saj Đoković v lovu za Špancem Rafaelom Nadalom in vrhom lestvice ATP potrebuje naslov, ki bi ga približal na le 35 točk zaostanka za Majorčanom.

Đoković je dvoboj dobil s 6:3 in 7:5 v nizih, uspešnost njegovih začetnih udarcev pa je bila kar 75-odstotna in tako je izgubil vsega 13 točk v desetih igrah na svoj servis. Chardy tako praktično ni imel priložnosti za "breake" ali vsaj podaljšane igre. Đokoviću sta uspela dva odvzema začetnega udarca v peti in deveti igri za izid 6:3 po prvem nizu.

Se pa je Chardy veliko bolje odrezal v drugem nizu, a mu je v lovu na odločilno 13. igro zmanjkal kanček sreče in znanja, Đoković pa je s še enim "breakom" preprečil podaljšano igro. Zmagovalec je zbral 17 "winnerjev" in 13 neizsiljenih napak, medtem ko je Francoz s 25 "winnerji" vtis pokvaril s kar 28 neizsiljenimi napakami.