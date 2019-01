Đoković polomil lopar, a vseeno izgubil v polfinalu Dohe

Srbski teniški igralec je v Katarju je moral (skorajda dobesedno) položiti lopar pred španskim tekmecem. Roberto Bautista Agut je zmagal po treh odigranih nizih (6:3, 6:7 (6), 4:6). Novaku Đokoviću,ki je bil favorit, je dobro kazalo na začetku dvoboja, saj je zanesljivo dobil uvodni niz, nato pa se je ustavilo. Srbski igralec je tudi izgubil živce, ceno je "plačal" njegov lopar, vendar pa to ni pomagalo. Izgubil je drugi niz po podaljšani igri, nato pa tudi odločilnega, tretjega in sedmo postavljeni Španec se je veselil presenetljive, a zaslužene zmage po dveh urah in 35 minutah igre.

Za španskega igralca je bila to druga zmaga proti srbskemu igralcu, do sedaj sta odigrala devet dvobojev. Đoković je aktualni šampion turnirja v Dohi, saj je zmagal na zadnjih dveh (2016, 2017), leto pa je začel uspešno z zmago na ekshibicijskem turnirju v Abu Dhabiju.