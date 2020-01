Đoković popeljal Srbijo v polfinale pokala ATP

Prvo točko je Srbiji priigral Dušan Lajović, ki je s 6:4 in 6:2 premagal kanadskega najstnika Felixa Auger-Aliassima, nato pa je zmagovalec 16 turnirjev za veliki slam prinesel odločilno točko. V igri parov sta zmagala tudiViktor Troicki in Nikola Čačić. "Bila je neverjetna tekma. Ena najtežjih, kar sem jih odigral proti Denisu. Zelo zelo izenačena. Res je igral fantastično, zelo agresivno, serviral je odlično. Borila sva se do zadnjega udarca," je po dvoboju tekmeca pohvalilNovak Đoković. Srbija se bo v polfinalu pomerila z Rusijo, ki je v četrtek izločila Argentino in prav tako še ni izgubila na tem tekmovanju.

Zadnji četrtfinale ta čas igrata Španija in Belgija; Španci vodijo z 1:0, potem ko je Roberto Bautista-Agut s 6:1 in 6:4 premagal Kimmerja Coppejansa. Zmagovalec tega dvoboja se bo za finale pomeril z gostiteljico Avstralijo.