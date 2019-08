Đoković še naprej zanesljiv v New Yorku

Nastop v tretjem krogu so si zagotovili bolj ali manj vsi favorizirani igralci in igralke. Prvopostavljeni Srb Novak Đoković je premagal Argentinca Juana Ignacia Londeras 6:4, 7:6 (3) in 6:1, tretjepostavljeni Švicar Roger Federerpa Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 3:6, 6:2, 6:3 in 6:4. V naslednji krog je napredoval tudi Japonec Kei Nishikori, ki je bil boljši od AmeričanaBradleyja Klahnas 6:2, 4:6, 6:3 in 7:5.

V ženski konkurenci ni bilo presenečenj. AvstralkaAshleigh Barty, druga nosilka turnirja z nagradnim skladom 57,238 milijona dolarjev, je ukanila domačinko Lauren Daviss 6:2 in 7:6 (2), tretjepostavljena ČehinjaKarolina Pliškovaje bila boljša od Gruzijke Mariam Bolkvadze s 6:1 in 6:4.

Napredovala je Američanka Serena Williams, ki je bila boljša od rojakinje Caty McNallys 5:7, 6:3 in 6:1, zalomilo pa se je njeni starejši sestri Venus.Od 39-letne veteranke je bila boljša petopostavljena UkrajinkaElina Svitolina, ki je slavila s 6:4 in 6:4.



Izidi:

- New York, grand slam (57,238 milijona dolarjev):

- moški:

- 2. krog:

Roger Federer (Švi/3) - Damir Džumhur (BiH) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol) - Borna Ćorić (Hrv/12) predaja;

Kei Nishikori (Jap/7) - Bradley Klahn (ZDA) 6:2, 4:6, 6:3, 7:5;

Novak Đoković (Srb/1) - Juan Ignacio Londero (Arg) 6:4, 7:6 (3), 6:1;

Dominik Koepfer (Nem) - Reilly Opelka (ZDA) 6:4, 6:4, 7:6 (2);

- ženske:

- 2. krog:

Karolina Pliskova (Češ/3) - Mariam Bolkvadze (Gru) 6:1, 6:4

Elina Svitolina (Ukr/5) - Venus Williams (ZDA) 6:4, 6:4;

Madison Keys (ZDA/10) - Zhu Lin (Kit) 6:4, 6:1;

Serena Williams (ZDA/8) - Caty McNally (ZDA) 5:7, 6:3, 6:1;

Ashleigh Barty (Avs/2) - Lauren Davis (ZDA) 6:2, 7:6 (2).