Đoković: Upam, da bom kmalu tudi sam deležen podpore, ki jo ima Federer

V maratonskem dvoboju zRogerjem Federerjem, v katerem je Novak Đoković uprizoril skorajda popolno teniško predstavo, je bilo v vsakem trenutku srečanja čutiti navijaško favoriziranje legendarnega Švicarja. Točke 32-letnega Srba so spremljali "gledališki aplavzi", ob točkah Švicarja pa so se navijači malodane pognali iz svojih sedežev. A Đokovića to niti najmanj ni motilo, prej motiviralo. Njegova "moram jim dokazati, da se motijo" mentaliteta je tista, ki Srba žene naprej.

Novak Đoković lahko na prste ene roke prešteje turnirje, na katerih se, ne glede na to, kdo mu stoji nasproti, zanese na večinsko podporo navijačev. Australian Open, kjer je rekorder po številu osvojenih naslovov, Rim in Cincinnati, saj v Ohiu obstaja veliko srbsko zaledje. "Upam, da bom čez pet let tudi sam slišal takšne vzklike pdopore, kot jih je Rodger slišal v Wimbledonu," je pred svojih odhodom iz novinarske konference dejal Đoković, ki je na svoj račun ob zmagovalnem govoru slišal tudi žvižge.