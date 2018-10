Đoković v finalu Šanghaja, Pliškova in Garcia za naslov v Tianjinu

V finalu bo Đoković ‒ edini igralec, ki je osvojil vseh devet mastersov ‒ igral proti zmagovalcu obračuna med Švicarjem Rogerjem Federerjemin Hrvatom Borno Čorićem, ima pa tudi še vse možnosti, da na koncu sezone znova zasede vrh lestvice ATP.

Francozinja Caroline Garciain Čehinja Karolina Pliškovase bosta pomerili v finalu turnirju WTA v kitajskem Tianjinu z denarnim skladom 750.000 dolarjev. Garcia je bila v polfinalu po dveh nizih boljša od Tajvanke Su-Wei Hsie, Pliškova pa od Švicarke Timee Bacsinszky. Garcia, 16. igralka sveta, je 30. igralko sveta Hsiejevo premagala s 6:3 in 6:4. Pliškova, šesta igralka sveta in prva nosilka turnirja, pa je še hitreje s 6:2 in 6:1 izločila Švicarko Bacsinszkijevo.

Štiriindvajsetletna Garcia bo v finalu poskušala osvojiti svoj tretji turnir v karieri, 26-letna Pliškova pa dvanajstega, tretjega letos.

Izid, Šanghaj, masters ATP (7,99 milijona evrov):

- polfinale:

Novak Đoković (Srb/2) ‒ Alexander Zverev (Nem/4) 6:2, 6:1;

Tianjin, WTA (750.000 dolarjev):

- polfinale:

Caroline Garcia (Fra/2) ‒ Su-Wei Hsieh (Tvn/5) 6:3, 6:4;

Karolina Pliškova (Češ/1) ‒ Timea Bacsinszky (Švi) 6:2, 6:1.