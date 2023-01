Kansas City s poškodovanim Mahomesom v konferenčni finale lige NFL

Gosti so na stadionu Arrowhead na začetku zadnje četrtine znižali na 17:20 po touchdownu Travisa Etienna, nato pa je odločilni zadetek v osmi minuti zadnje četrtine dosegel Marquez Valdes-Scantling po podaji načetega Mahomesa.

Jacksonville je imel svoje priložnosti, a je v zadnjem delu igre Jamal Agnew izgubil žogo, v naslednjem napadu pa je obrambna zasedba Kansasa prestregla še podajo Trevorja Lawrenca.

"Zasluge za zmago gredo celotni ekipi. Napadalna linija me je v drugem polčasu ves čas varovala, saj so mi žogo hitro spravili v roke in se dobro odkrivali. To je ekipni šport z razlogom in fantje okoli mene so res dvignili raven," je po dvoboju dejal Mahomes z močno povitim gležnjem.

Chiefs bodo v konferenčnem finalu AFC igrali proti zmagovalcu današnjega dvoboja med Buffalo Bills in Cincinnati Bengals, ki se bo začel ob 21.00. V kolikor bo napredoval Buffalo, bo dvoboj potekal na nevtralnem igrišču v Atlanti, ob zmagi Cincinnatija pa bodo imeli igralci Kansasa kot prvi nosilci AFC prednost domače zelenice.