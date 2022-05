Ecclestone aretiran v Braziliji

Nekdanji dolgoletni prvi mož formule ena, Bernie Ecclestone, je bil v Braziliji aretiran ob vkrcavanju v zasebno letalo. Želel je v Švico. Tamkajšnji mediji poročajo, da je 91-letni možakar pridržan, ker so med njegovo prtljago našli strelno orožje, za katerega ni imel dovoljenja. Ecclestone je nato med preiskavo priznal, da je orožje njegovo, da pa ne ve, kako se je znašlo med prtljago. Po plačilu varščine so ga izpustili in je lahko nadaljeval pot.

Kot poročajo južnoameriški mediji, je Bernie Ecclestone zadnjih nekaj dni v družbi soproge Fabiane prisostvoval na nekaterih športno-poslovnih dogodkih v Braziliji. "Večkrat je bil v družbi nekdanjega legendarnega dirkača formule ena - Nelsona Piqueta," poročajo brazilski mediji. Ecclestone je, spomnimo, pred slabima dvema letoma dobil sina z 46 let mlajšo soprogo Fabiane. Iz prejšnjih zakonov ima še ti hčerke. Njegova najstarejša Deborah je nedavno dopolnila 66 let, ima pa jo s prvo soprogo Ivy Bamford. S Hrvatico Slavico Radić ima še dve hčerki, 37-letno Tamaro in štiri leta mlajšo Petro.