Ecclestone 'obrnil ploščo' glede Putina: Nikogar nisem želel prizadeti

"Verjetno je bolje za mene, da se otresem velikega bremena, ki me je tako mučilo v zadnjem času. Drži, da sem izjavil, da je Putin oseba "najvišjega razreda" in da bi zanj prejel tudi naboj, če bi bilo treba. Zelo me boli, ko vidim, kaj so moje izjave povzročile v javnosti. Ljudje včasih storimo ali izjavimo nekaj brez predhodnega razmisleka. Verjetno sem tudi sam storil isto, za kar se vsem, ki so jih omenjene izjave na kakršenkoli način prizadele, iskreno opravičujem. Popolnoma razumem vse, ki menijo, da opravičujem te nepredstavljive grozote, ki se v zadnjih mesecih odvijajo v Ukrajini, a to ne bi moglo biti dlje od resnice. Ukrajinski državljani in državljanke niso nič krivi za to, kar se dogaja v njihovi državi. Ponavljam: če sem s svojimi nedavnimi izjavami na kakršenkoli način prizadel kogarkoli, se mu ali ji iskreno opravičujem. To ni bil moj namen," se je v pogovoru za televizijsko oddajo Good Morning Britain posul s pepelom nekdanji šef Formule 1.

Od Ecclestonovih izjav so se (nemudoma) močno ogradili pri njegovi nekdanji organizaciji, saj da so v "zelo ostrem nasprotju s položajem sodobnih vrednot našega športa". Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton pa je v pogovoru z otoškimi novinarji šel še korak dlje in dejal, da se "stari gardi" Formule 1 po nepotrebnem še vedno namenja (pre)velika medijska pozornost.