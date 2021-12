Ecclestone: Verstappna lahko zlomi Hamiltonovo in Mercedesovo ustrahovanje

V pogovoru za AFP je Bernie Ecclestone, ki je bil šef F1 med letoma 1978 in 2017, izpostavil izkušnje Lewisa Hamiltona v lovu na rekordni osmi naslov svetovnega prvaka, vseeno pa je način dirkanja in pritiske šefa Mercedesa Tota Wolffa na vodstvo tekmovanja označil kot "nepošteno in neprimerno". Verstappen je imel julija še 32 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom, po treh zaporednih zmagah Britanca pa je pred zadnjo dirko v Abu Dabiju prvenstvo povsem izenačeno. Takšen razplet prvenstva se bo zgodil šele drugič v dolgi zgodovini tega športa, leta 1974 sta se za naslov po enakem izhodišču udarila Brazilec Emerson Fittipaldi in Švicar Clay Regazzoni. Naslov je takrat osvojil Fittipaldi z McLarnom. "Max je deček v primerjavi z Lewisom, najhuje zanj pa je, da Lewis uživa ogromno pozitivne publicitete. Ves čas tako Hamilton kot njegovo moštvo pritiskata na Maxa, na vodstvo tekmovanja. Toto Wolff je ves čas v njihovih pisarnah," je v pogovoru dejal Ecclestone. "Max ima tako pred sabo več kot le dirko, saj na hrbtu nosi še ves pritisk tekmecev po vsem ustrahovanju in nepoštenosti. Gre za psihološke igrice," je še dodal 91-letnik.