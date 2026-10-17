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Eden največjih slovenskih talentov bo prisegal na tuje znanje

Celje, 17. 10. 2026 12.16 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Matic Ian Guček

Matic Ian Guček, slovenski rekorder na 400 m z ovirami, bo konec naslednjega tedna odpotoval v belgijski Gent, ker je začel vaditi pod taktirko nizozemskega trenerja Brama Petersa. Ta je nasledil 79-letnega Mira Kocuvana, ki je bil trener člana celjskega Kladivarja od njegovih prvih atletskih korakov.

Matic Ian Guček
Matic Ian Guček
FOTO: AP

"Že proti koncu prejšnje sezone sem dobil priložnost za trening s Petersom, ki je v preteklosti sodeloval tudi pri uspehih izjemne Fenke Bol in nekaterih drugih Nizozemcev, ki so osvajali medalje na velikih tekmovanjih. Želel sem narediti korak več in mislim, da lahko resnično še bolj napredujem z novim trenerjem," je dejal Matic Ian Guček.

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Njegov manager Alfonz Juck mu je pomagal pri tej izbiri. "Na nekaj mitingih smo se dobili in pogovarjali o tem koraku v moji karieri. Z novim trenerjem imava enako filozofijo gleda vadbe in tega, kako napredovati. Vemo, kakšna tekmovanja bodo v prihodnjih letih in zavedam se, da lahko naredim velike stvari, ki jih ni storilo veliko posameznikov v slovenski atletiki," je prepričan mladinski svetovni podprvak izpred štirih let.

Njegov glavni srednjeročni cilj so olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. "Prav zato sem se odločil za spremembo prav zdaj. Dve leti je dotlej in lahko lepo izpeljem prehod. Z dosedanjim trenerjem Kocuvanom, ki ga zelo spoštujem, sva imela odkrit pogovor pred super svetovnim prvenstvom v Budimpešti. Podprl me je pri tej odločitvi in sva se dogovorila, da mi bo še naprej pomagal, ko ga bom potreboval. Veliko mi pomeni, da ostajava v dobrih odnosih."

Matic Ian Guček
Matic Ian Guček
FOTO: AP

Pod taktirko Mira Kocuvana je nanizal nekaj vrhunskih uvrstitev v prestižni diamanti ligi, na kateri je letos v Zürichu še tretjič v sezoni popravil slovenski rekord, tedaj na 47,80 sekunde. Poleg mladinske medalje v Caliju je bil tretji lani na EP do 23 let v norveškem Bergnu. Članske medalje še nima, čeprav se je z njo spogledoval že na kar nekaj tekmah.

Po letošnji sezoni je izpostavil, da zdaj potrebuje novo motivacijo in nov cilj. "To je članska medalja na velikih tekmah. Dokazal sem si, da je to možno in da moram v to verjeti, spremeniti moram svojo miselnost. Zagotovo si lahko priborim medaljo v prihodnje na EP."

Zato bo opravil tudi celotno naslednjo zimsko dvoransko sezono v teku na 400 m. "EP v dvorani, ki bo marca v Valencii, je naslednji cilj. Mogoče se bo v procesu priprav še kaj spremenilo. Ker bom tekel brez ovir, si bom s tem popestril sezono. Zanimivo bo, dva kroga bosta, za glavo bo malo težje. Obenem bolj zanimivo, ker gre tudi za neposreden kontakt, ker gredo po začetku v nadaljevanju vsi na prvo stezo, česar na 400 m ovire ni. Tako bodo prehitevanja tudi izziv zame."

Rok Ferlan
Rok Ferlan
FOTO: Atletska zveza Slovenije

Tudi v Sloveniji ima konkurenco, hitra tekača na 400 m sta Rok Ferlan in Lovro Mesec Košir. "S Ferlanom sva zelo dobro prijatelja, Lovro Mesec Košir pa je letos zelo napredoval. Velik plus je to, ne bom rabil dolgih potovanj, pa bom hitro vedel, kje sem."

Poleti bo glavna tekma svetovno prvenstvo v Pekingu. "Letos sem že dosegel normo in se lahko v miru pripravljam in tempiram formo. Konkurenca je vse boljša, okrog 48 sekund je že veliko tekačev in vse teže je priti do odmevnega izida."

Femke Bol
Femke Bol
FOTO: AP

Konec naslednjega tedna tako odhaja v Gent k novemu trenerju. "Tam bom 10 do 12 dni, potem pa se vrnem domov v Celje. Sledili bodo glavni treningi pozimi na pripravah v Južni Afriki, dvakrat bom tam po tri tedne. Treninge bom imel tudi v dvorani Novem mestu ali Belgiji," je pojasnil Guček. Štiriintridesetletni Peters se je tekmovalno upokojil že v štiriindvajsetem letu, ko ni imel večjih mednarodnih uspehov, šest let prej je že začel trenirati nekaj atletinj in atletov.

Pred devetimi leti je začel delati v nizozemskem nacionalnem atletskem centru Papendal. Do leta 2019 je bil glavni trener Femke Bol, potem pa pomočnik Laurentu Meuwlyu. Sedaj je trener ene najboljših evropskih atletinj, Slovakinje Emme Zapletalove.

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