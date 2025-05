Eden z avtom v hišo, dva končala v bolnišnici. Na uvodni dirki zmaga Turka

Nova reli sezona se je komaj začela, a adrenalin se je dvignil že na uvodni dirki v Vipavski dolini. Odstope in nesreče, ki so zaznamovali prvo polovico prvega letošnjega relija, je popoldan nadomestil napet boj za mesta na stopničkah. Najuspešnejša sta bila naposled Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta zasedla prvo mesto, za petami sta jima Marko Grossi in Tara Berlot, za desetinko sekunde pa se je na tretje mesto uspelo zavihteti Marku Škulju in Pii Šumer.

Med 102 posadkami, ki so nastopile na Rally-ju Vipavska dolina, sta bila najuspešnejša branilca naslova državnega prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (Hyundai i20 rally2). Vodila sta na vseh devetih hitrostnih preizkušnjah ter si naposled pred drugouvrščenima Markom Grossijem in Taro Berlot (Citroen C3 rally2) nabrala kar 25,4 sekunde prednosti.

Precej bolj napet boj se je odvijal za tretje mesto v generalni razvrstitvi. Novinca v razredu rally2 sta svojo bitko iz divizije 2 letos prenesla na najvišjo nacionalno raven. Že na uvodni dirki sezone sta si na skoraj vseh hitrostnih preizkušnjah praktično "dihala za ovratnik". Naposled sta bila za desetinko sekunde hitrejša Mark Škulj in Pia Šumer (Citroen C3 rally2), Jan Medved in Izidor Šavelj (Hyundai i20 rally2) pa sta tako zasedla četrto mesto.

Na prvem reliju sezone sta se tako Škulj kot Medved sicer preizkusila v novih vozilih višjega razreda ter se že takoj povzpela v sam vrh tekmovanja, kar bi lahko pomenilo, da bo napeta še celotna sezona.

Škulj je bil ob tem tudi najboljši mladi voznik do 25. leta starosti, v kategoriji masters pa sta slavila Aleš Zrinski in Metod Kurent (Škoda Fabia evo rally2). V diviziji 1 sta bila najuspešnejša Luka Brus in Tadej Zaljuberšek (Renault Clio rally5), v diviziji 2 Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (Peugeot 208 ally4), v diviziji tri Robert Kresnik in Nives Cotič (Renault Clio 2.0 RS), v diviziji 4 pa Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik (Renault Clio rally3).

Serija nesreč, Bratino in Vovka odpeljali v bolnišnico

Že po petkovem superspecialu se je sicer zgodil prvi odstop, v soboto dopoldan pa so bili reli navdušenci na trnih tudi zaradi več nesreč dirkačev. Le kakšnih 100 metrov po startu sta z dirkalnikom s steze zletela Alan Pajk in Jaka Cevc, nato je sledila nesreča Darka Peljhana in Mateja Čara, zaradi nesreče pa sta odstopila tudi Domen Mihevc in Klara Slejko.

Sledilo je še več odstopov, a najbolj je pretresla težja nesreča Boruta Bratine in Lucijana Vovka, ki se je zgodila na hitrostni preizkušnji Planina. Oba so na pregled prepeljali v bolnišnico. Vovka so že odpustili, Bratina pa naj bi zdravstveno ustanovo zapustil danes. "Dobil sem informacijo, da bo Borut v nedeljo odpuščen iz bolnišnice. Oba sva OK, čeprav malo potolčena," je sporočil Vovk.

