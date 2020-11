Edina afriška kolesarska ekipa je našla pokrovitelja

Barve ekipe Dimension Data je v zadnjih letih branil tudi britanski kolesarski as Mark Cavendish.

Japonsko telekomunikacijsko podjetje Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) je septembra sporočilo, da bo po koncu sezone 2020 končalo naslovno sponzorstvo ekipe UCI WorldTour, ki je registrirana v Južnoafriški republiki. Ustanovitelj ekipe Doug Ryderje za BBCpotrdil, da so sklenili partnerstvo s švicarskim podjetjem ASSOS za kolesarska oblačila, s čimer so zagotovili prihodnost ekipe.

"Kolo je še naprej orodje za spreminjanje življenja toliko ljudi za vožnjo na delo, šport, zdravje, svobodo in dostop do različnih priložnosti. V naši ekipi je bilo vedno pomembno veliko več kot le zmagovanje, vendar tudi radi zmagujemo," je dejal Ryder.

'Kolesa spreminjajo življenje'

Tudi izvršni direktor novih sponzorjev Derek Bouchard-Hall je ponosen na njihovo povezovanje z dobrodelno organizacijo, ki zbira denar za zagotavljanje koles za mlade po vsej južni Afriki.

"Res lahko uživamo, ko smo del te ekipe, ki jo vodi misija s sloganom Qhubeke, da kolesa spreminjajo življenje, ki nas ne bi mogel bolj navdihniti," je pojasnil.

Dogovor je prišel le nekaj tednov po razhodu Ryderja in nekdanjega zmagovalca francoskega Toura, Danca Bjarneja Riisa, ki se je v začetku letošnjega leta pridružil ekipi kot športni direktor v upanju, da bo kupil del njihove licence World Tour. Ekipa, ki je bila ustanovljena pred 13 leti, je na dirkah najvišje ravni od leta 2016 do 2019 tekmovala z imenom Team Dimension Data.