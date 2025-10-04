Svetli način
Drugi športi

Edina aktivna teniška igralka na svetu, ki si je povečala prsi z vsadki: Ni mi žal

Reims, 04. 10. 2025 13.11 | Posodobljeno pred eno minuto

28-letna Oceane Dodin je najvišje mesto na lestvici ženske svetovne teniške organizacije dosegla pred osmimi leti, ko je zasedala 46. mesto. Že naslednje leto je padla na 319. mesto, trenutno pa je 363. igralka sveta. Tako nizko se je znašla tudi zaradi enoletnega premora zaradi težav z notranjim ušesom. Enoletno odsotnost pa je izkoristila tudi za uresničitev dolgoletne želje, povečanje prsi z vsadki.

Oceane Dodin je v soboto predala četrtfinalni obračun z rojakinjo in 226. igralko sveta Manon Leonard na turnirju serije ITF v Reimsu. Čeprav je bila lani četrtfinalistka odprtega prvenstva Avstralije, letos ni nastopila na turnirjih velike četrverice. 

Oceane pred povečanjem prsi:

Obiskovalci nižjerangiranih turnirjev pa so po njenem povratku na igrišča opazili občutno razliko pri njenem videzu. "Brez težav priznam, da sem si povečala prsi. Dolgo sem si želela to storiti in izkoristila sem priložnost, ker sem vedela, da me nekaj časa ne bo na igrišču. Rekla sem si, da je prišel čas, da storim to, kar sem želela. Bolje zdaj kot po koncu kariere," je v pogovoru s francoskim RMC-jem dejala Dodin. "Niti malo mi ni žal, čeprav so mi vsi govorili, da ne bom mogla igrati po operaciji. Kot da so mi vsadili lubenice," se je še pošalila.

Oceane po povečanju prsi:

