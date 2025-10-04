Edina aktivna teniška igralka na svetu, ki si je povečala prsi z vsadki: Ni mi žal

Obiskovalci nižjerangiranih turnirjev pa so po njenem povratku na igrišča opazili občutno razliko pri njenem videzu. "Brez težav priznam, da sem si povečala prsi. Dolgo sem si želela to storiti in izkoristila sem priložnost, ker sem vedela, da me nekaj časa ne bo na igrišču. Rekla sem si, da je prišel čas, da storim to, kar sem želela. Bolje zdaj kot po koncu kariere," je v pogovoru s francoskim RMC-jem dejala Dodin. "Niti malo mi ni žal, čeprav so mi vsi govorili, da ne bom mogla igrati po operaciji. Kot da so mi vsadili lubenice," se je še pošalila.