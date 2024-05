Edmonton izenačil izid v zmagah v dvoboju z Dallasom

Tudi na vzhodnem delu je izid v zmagah v dvoboju med Florido Panthers in New York Rangers izenačen na 2:2, dan prej so namreč panterji po podaljšku ugnali rangerje. Za napredovanje v finale Stanleyjevega pokala so potrebni štirje uspehi.

Dallas je na četrti tekmi serije povedel že po prvem strelu na domača vrata, po vsega 58 sekundah obračuna je zadel Wyatt Johnston. Vratarja Stuarta Skinnerja (20 obramb) je nato za 2:0 premagal še Esa Lindell po petih minutah in pol srečanja. Pravzaprav je to storil obrambni igralec domačih, saj se je plošček po strelu Lindella odbil v mrežo od hrbta Darnella Nurseja. Obakrat je bil podajalec Jamie Benn.

Evan Bouchard, Leon Draisaitl, Mattias Ekholm, Mattias Janmark in Ryan McLeod so nato zadeli za naftarje in ekipa iz Alberte je prišla do dokaj zanesljive zmage. Bouchard je na 2:2 izenačil že tri minute in 43 sekund pred koncem prve tretjine, Janmark pa je po 13 minutah in 31 sekundah druge tretjine domače prvič in tudi dokončno povedel v vodstvo.

Peta tekma bo v noči na soboto po slovenskem času v Dallasu.