Bernal pred nadaljevanjem Gira: Razlike so majhne, a se bodo gotovo povečale

Egan Bernal je z napadom v zadnjem kilometru devete etape prišel do zmage in rožnate majice.

Egan Bernal je od vseh favoritov najbolje prestal uvodni del dirke po Italiji in je prvi prosti dan dočakal v majici vodilnega, do katere je prišel z zmago na deveti etapi. A razlike na vrhu so minimalne. Mladi belgijski up Remco Evenepoelzaostaja za 14 sekund, tretji Aleksandr Vlasov pa le osem več. "Doslej smo se borili za vsako sekundo, a od srede naprej bo povsem drugače, razlike bodo bistveno večje," je pred najzahtevnejšimi etapami napovedal Kolumbijec. "Drugi del trase je bistveno težji, čakajo nas izjemni napori."

24-letnik slovi predvsem kot odličen hribolazec, medtem ko je v vožnji na čas bistveno skromnejši. Zato se dobro zaveda, da si bo moral v gorskih etapah privoziti bistveno večjo prednost, saj bo na zadnji dan dirke (30. maja) na sporedu posamični ravninski kronometer v dolžini 30 kilometrov. "Če bom imel minuto prednosti pred specialisti za vožnjo na čas, kot je denimo Remco (Evenepoel, op. a.), bo to zelo tvegano. 90 sekund prednosti bi bilo bistveno boljše."

Vsi najboljši bodo na veliki preizkušnji že v sredo, ko bodo od Perugie do Montalcina morali opraviti s 35-kilometrskim odsekom makadamskih cest, na katerih je karavana vozila tudi na tradicionalni enodnevni klasiki Strade Bianche. Na njej je Bernal letos zasedel visoko tretje mesto. "Tisto je enodnevna dirka, veliko je odvisno od sreče. Tokrat pa bo tveganja manj, ker so vsi osredotočeni na skupno razvrstitev," se nadeja Bernal, zmagovalec dirke po Franciji izpred dveh let.

Vrhunci devete etape Gira, na kateri je Bernal z zmago prišel do majice vodilnega: