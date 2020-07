Egan Bernal zanikal trenja znotraj Ineosa

"Od te izjave sem govoril tako sChrisom Froomom kot z Geraintom Thomasom. Oba sta razumela, kaj sem želel povedati, zato v ekipi ni nikakršnih zamer," je za kolumbijski časopis El Tiempo razkril tamkajšnji junak, ki je z lansko rumeno majico obnorel rojake.

Egan Bernal je še zatrdil, da je tako s Froomom kot Thomasom v prijateljskih odnosih in da so vsi osredotočeni na isti cilj – zmago na dirki po Franciji. Vsi trije so jo v preteklosti že dosegli. 23-letni Kolumbijec je, kot že rečeno, slavil lani, ko je postal najmlajši s tem dosežkom v moderni dobi kolesarstva, Thomas je slavil leto poprej, najizkušenejši in tudi najbolj trofejni izmed trojice Froome pa je na Touru slavil kar štirikrat.

Vsi trije bodo skoraj zagotovo tudi letos kolesarili po Franciji, čeprav se je v medijih na veliko šušljalo, da bi predvsem Froome lahko zapustil ekipo Ineosa kar sredi sezone, torej pred dirko po Franciji, kar pa je v kolesarski karavani sila neobičajna poteza.

Kolesarji Ineosa bodo po napovedih največji konkurenti Primožu Rogličuin ekipi Jumba Visme, ki bo v Francijo prav tako pripeljala kar tri posameznike za generalno razvrstitev. Poleg našega asa bodo tam šeSteven Kruijswijk in Tom Dumoulin, kar obeta spektakularne boje za rumeno majico.