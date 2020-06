Egan Bernal: Zmaga na Touru je podobna uporabi drog

Egan Bernal je bil lani sprva mišljen kot pomočnik Geraintu Thomasu, a je nato presenetil in v Pariz pripeljal kot novi Tourov šampion.

"Ničesar se ne da primerjati z zmago na dirki po Franciji. Ko enkrat okusiš slast zmagoslavja, si ga želiš še bolj kot prej. Zmagovalni občutek je podoben kot pri uporabi drog, nikoli ga ni dovolj," je v pogovoru za France TV Sport slikovito pojasnjeval Egan Bernal.

Kolumbijec bo tudi letos del zvezdniške Ineosove odprave, ki bo v Franciji prva favoritinja za naslov. Poleg 23-letnega Bernala bosta v zasedbi britanske ekipe še dva bivša zmagovalca Toura – junak iz leta 2018Geraint Thomas in štirikratni zmagovalec Chris Froome.

Bernal ima za nadaljevanje že tako bleščeče kariere velike načrte. "Ko rumeno majico pripelješ v Pariz, si to nemudoma želiš storiti znova in znova. Uprizoril bom šov, ki si ga občinstvo želi in zasluži. Pripravljen bom," napoveduje samozavestni Kolumbijec.

Luknje v Ineosovi ekipi?

Froome, v zadnjih letih prvi obraz sijajne Ineosove posadke, je že dlje časa nezadovoljen nad svojo vlogo v ekipi, saj si položaj kapetana deli z že prej omenjenima kolegoma. Prav zato naj bi se spogledoval z odhodom, nekateri mediji pa so v zadnjih dneh pisali, da bi se to utegnilo zgoditi že pred samim Tourom, kar pa je v svetu profesionalnega kolesarstva prava redkost.

Za Froomove usluge se zanimajo pri izraelskemu Start-Up Nationu, ki je oktobra 2019 postal uradni naslednik ekipe Katusha-Alpecin, od katere je tudi prevzel licenco za nastopanje na dirkah svetovne serije (v angleščini World Tour, op. a.).