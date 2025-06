Egipčani močnejši od utrujenih Slovencev

Slovenska vrsta se je tedaj odzvala izvrstno in tekmecem za kar osem minut in pol zaprla pot do svojih vrat, pri čemer je z nekaj izvrstnimi posredovanji svoje dodal tudi vratar Jan Češek . Obenem se je dokopala do vodstva z 12:10, kar je bil le uvod v niz 7:1, ki ga je z uspešno sedemmetrovko za 15:11 v 27. minuti zaključil Aljuš Anžič .

Rokometaši iz dežele faraonov so si prvo občutnejšo prednost priigrali sredi 13. minute, ko je krožni napadalec Omar Mohamed izkoristil odbito žogo in jo poslal v slovensko mrežo za vodstvo z dvema zadetkoma (10:8).

Manj kot 24 ur po grenkem četrtfinalnem porazu proti Ferskim otokom, četudi so že s prebojem med najboljšo osmerico več kot presegli pričakovanja, je slovenska reprezentanca na mundialu drugič na tekmovanju na Poljskem morala priznati premoč tekmecem. Na dvoboju proti Egipčanom, sicer afriškim prvakom s to generacijo, si je priigrala že lepo prednost, a so jih tekmeci ujeli in v zadnjih sedmih minutah pripravili dokončen zasuk za zmago.

Po treh zadetkih naskoka ob odhodu na glavni odmor (17:14) so v nadaljevanju Egipčani zaigrali odločneje. Slovenci so nekaj časa uspešno odbijali njihove napade, slabih 20 minut pred koncem tekme je Omar Abdelhady izid poravnal na 21:21, ob vstopu v 50. minuto pa po izgubljeni žogi Slovencev iz nasprotnega napada poskrbel še za prvo vodstvo Egipta po uvodnih minutah (25:26).

Slovenska klop je tedaj segla po minuti odmora, po kateri sta Vanja Dragić s sedemmetrovke in Luka Muhić izid poravnala na 26:26 in 27:27. A za tem slovenska vrsta v napadu ni več uspela zadeti, ob tem pa napravila tudi nekaj napak, kar je Egipt znal izkoristiti. Ko je Youssef Ahmed v 58. minuti nanizal dve zaporedni obrambi in sta njegova soigralca zatresla mrežo praznih slovenskih vrat, je razlika poskočila na pet zadetkov (33:28) in zmagovalec je bil odločen.

Za Slovenijo je Anžič prispeval devet golov in pet podaj, pet golov je dodal Lun Ključanin, štiri pa Muhić. Slovenci so do končnice dosegli štiri zmage in en neodločen izid. V skupinskem delu so ugnali Urugvajce s 37:21 in Poljake z 31:21, z Norvežani pa remizirali 33:33. V drugem delu tekmovanja so nato najprej premagali Avstrijce z 28:27, nato pa še Madžare s 37:31. V četrtfinalu so v četrtek pozno zvečer s 33:35 morali priznati premoč Ferskim otokom.