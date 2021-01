Egipčani povozili Beloruse, Rusija brez težav proti Severni Makedoniji

Egipčani so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici dvoboja, ko so povozili Beloruse. Po drugi zmagi v drugem delu tekmovanja so se pred slovensko-švedskim obračunom povzpeli na vrh lestvice v skupini 4. Trenutno imajo šest točk, Rusi in Švedi po pet, Slovenci štiri, Belorusi dve, Makedonci pa so brez točk.

V četrtfinale bosta napredovali najboljši zasedbi iz skupine 4, končni vrstni red pa bo znan po nedeljskem zadnjem krogu. Pari so Belorusija-Severna Makedonija (15.30), Slovenija-Egipt (18.00) in Rusija-Švedska (20.30).

V petek sta bili na sporedu še dve tekmi v skupini 3. Portugalska je na prvi tekmi premagala Švico s 33:29 (17:15), Francija pa na drugi Islandijo z 28:26 (16:14). Tekma med Norveško in Alžirijo se bo pričela ob 20.30.