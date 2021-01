Egipčani se branijo: 'Slovenci le opravičujejo poraz'

Pri IHF trdijo, da je zdravniška služba slovenske reprezentance zavrnila vso ponujeno pomoč s strani hotela in organizatorjev, potem ko so se pri igralcih začeli pojavljati prvi znaki težav.

"Večer pred tekmo proti Egiptu je igralec Slovenije prišel v hotelsko kliniko zaradi bolečin v želodcu in driske. Dejal je, da je to prvič, da se mu je kaj takega zgodilo, dali pa so mu protibolečinska zdravila. Po tem je (hotelski, op. a.) zdravnik sprejel šefa slovenske delegacije, ki je rekel, da ima 14 igralcev iste težave zaradi zastrupitve s hrano. Zdravniki so prosili, če lahko pregledajo igralce, da bi ugotovili, kaj se dogaja, a slovenski zdravnik je to zavrnil. Ponudili smo prevoz igralcev v bolnišnico, a je slovenski zdravnik zavrnil vse oblike pomoči. Organizirali so zbor preostanka ekipe, da bi videli, če je prišlo še do kakšne okužbe, a simptomov ni opazil nihče več,"so zapisali pri IHF.

Belorusi jedli isto hrano, a ostali zdravi

Izpostavili so tudi primer beloruske reprezentance, ki naj bi se prehranjevala v istem bifeju kot slovenska, a ni imela nikakršnih težav, obregnili pa so se tudi ob dejstvo, da so Vranješevi izbranci prvi polčas odigrali odlično in niso kazali znakov bolezni.

"Beloruska delegacija je nastanjena v istem hotelu in si je s slovensko delila bife v hotelu Marriott, a ni imela nikakršnih težav, kot je potrdil vodja njihove delegacije Oleg Lebedev. Na dan, za katerega Slovenija trdi, da so njeni igralci jedli zastrupljeno hrano, so igralci Belorusije jedli v istem bifeju brez negativnih posledic. Slovenija je tudi zatrdila, da je devet igralcev igralo kljub temu, da se niso počutili dobro, za svojo predstavo pa so krivili domnevno zastrupitev s hrano. Kljub temu je potrebno dodati, da je ekipa odigrala dobro tekmo in si priigrala tudi prednost petih golov pred začetkom drugega polčasa. Na igrišču ni bilo znakov, da bi zaradi bolezni igralci kazali slabše predstave,"so dodali pri IHF.

Vodja organizacijskega odbora: Pričakoval sem, da se nam bodo Slovenci zahvalili

Med tistimi, ki so se razpisali o odmevnih dogodkih na SP v rokometu, je tudi madridski športni dnevnik AS. Španci seveda še posebej podrobno spremljajo svojo izbrano vrsto, ki jo v sredo zvečer v tretjem četrtfinalnem paru čaka dvoboj z Norvežani. Pred tekmo so se pogovarjali s predsednikom organizacijskega odbora letošnjega SP Hišamom Nasrjem, ki je spregovoril tudi o slovenskih kritikah.

"Izjave slovenske reprezentance so povsem netočne, škoda je, da se takšne besede ponavljajo. Pričakoval sem, da se nam bodo zahvalili za dobro organizacijo in gostoljubje, namesto tega pa zdaj svoj poraz (tekma se je sicer končala z remijem, op. a.) opravičujejo na takšen način,"je za ASdejal Nasr.

"Ne vem, zakaj se toliko govori o tem, ne omenja pa se uspeha organizacije tega turnirja. Ostale reprezentance so v Egiptu zadovoljne, vse je v redu. Egipt je med državami, ki rokometne reprezentance iz vseh koncev sveta nastani v hotele s petimi zvezdicami, hotele najvišje ravni, menim pa, da ti hoteli zelo skrbijo za svoj mednarodni ugled,"je še povedal.

O naročenih picah nimajo dokazov

"Nismo prejeli nobene uradne pritožbe s strani Slovencev pred tekmo. Zakaj potem te izjave, ko tekmo izgubiš?"se je še vprašal Nasr."Če so se zastrupili, kako pa so lahko tako dobro odigrali to tekmo? Vsi smo videli, da so trgali drese egiptovskih igralcev, če pa so igrali tisti slovenski igralci, ki niso bili zastrupljeni ... Kako pa so se oni zastrupitvam izognili, če vsa ekipa ob istem času je isto hrano? Slovenska zveza na organizacijski odbor niti na IHF ni naslovila nobene uradne pritožbe, ki bi odsevala te lažne izjave, ki škodijo ugledu gostiteljice."

Dotaknil se je tudi izjav vodstva danske reprezentance, katere športni direktorMorten Henriksen je za dansko televizijo slovenske obtožbe označil za "malce komične" in dodal, da je na lastne oči videl, kako so si slovenski reprezentanti v hotel naročili pice. To so obtožbe, ki jih je Rokometna zveza Slovenije (RZS) skupaj z nekaterimi reprezentanti sicer že ovrgla.

"Nismo videli, da bi slovenski igralci jedli pico, ki bi v hotel prišla izven mehurčka, a če se to potrdi, bodo kaznovani zaradi kršenja protokolov IHF," je še dodal Nasr.