Egipčani v polni zagrebški Areni na kolena spravili Hrvate

Egipt utišal polno zagrebško Areno

Reprezentanci Hrvaške je na začetku tekme precej preglavic povzročal vratar Mohamed Aly, Egipt pa se je hitro odlepil na štiri gole prednosti (6:2).

Hrvati so se nato uspeli pobrati, na račun številnih tehničnih napak Egipčanov pa so se približali na gol zaostanka (8:7). Toda varovanci Dagurja Sigurdssona so sredi prvega dela igre znova padli v manjšo krizo in Egipt se je znova malce odlepil ter na odmor odšel s tremi goli naskoka (14:11).