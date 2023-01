Egipt, Nemčija in Norveška novi četrtfinalisti rokometnega SP

V skupini 3 je Norveška premagala Katar s 30:17 in ostala stoodstotna, Kristian Bjornsen in Goran Johanessen sta bila s šestimi goli prva strelca Skandinavcev. Prav tako je pri popolnem izkupičku Nemčija, ki je proti Nizozemski slavila s 33:26. Juri Knorr je dosegel devet golov za Nemce. Na prvi tekmi je Srbija z 28:22 odpravila Argentino, pri čemer je Bogdan Radivojević tekmo končal s šestimi goli za zmagovalce.

V nedeljo bo na sporedu zadnji krog v skupinah 1 in 2. V prvi bo Slovenija igrala proti Črni gori, Iran proti Poljski, Španija in Francija pa bosta obračunali za prvo mesto v skupini. V drugi pa Portugalska, Islandija in Madžarska ostajajo v igri za drugo mesto. V zadnjem krogu bo Portugalska, ki je pri petih točkah, igrala proti že četrtfinalistki Švedski, Islandija in Madžarska, ki imata po štiri točke, pa proti Braziliji oziroma Zelenortskim otokom.

V predsedniškem pokalu, kjer igrajo reprezentance, ki bodo zasedle mesta od 25 do 32, so danes igrali tekmi v skupini II. Maroko je na prvi tekmi z 28:27 odpravil Alžirijo in je pri dveh točkah pred zadnjim krogom, vodi pa Tunizija s štirimi točkami, zadnji dve je dobila za zmago s 33:28 proti Severni Makedoniji.

V skupini I pa imata po dve zmagi Južna Koreja in Čile, še brez točke pa sta Savdska Arabija in Urugvaj. Znano pa je že, da bo za 25. mesto igrala Tunizija, za 31. pa Alžirija.

Skupina 3 (Katovice):

Srbija - Argentina 28:22 (12:10)

Katar - Norveška 17:30 (9:14)

Nizozemska - Nemčija 26:33 (12:15)