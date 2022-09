Egipt razmišlja o kandidaturi za organizacijo olimpijskih iger

"Predsednik Abdel Fatah Al Sisi je omogočil Egiptu, da postane uradni gostitelj olimpijskih iger leta 2036," je dejal Ašraf Sobi. Če bo uspešen, bo Egipt postal prva afriška ali arabska država, ki bo gostila olimpijske igre. "Egipt ima kakovostno športno infrastrukturo, in če bo lahko gostil olimpijske igre, bodo te igre zgodovinske," je dejal Thomas Bach na skupni tiskovni konferenci s Sobijem. Predstavniki Egipta so v začetku meseca napovedali, da se Egipt, Grčija in Savdska Arabija dogovarjajo o skupni organizaciji svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030.

Egipt je leta 2019 gostil afriški nogometni pokal, lani pa svetovno prvenstvo v rokometu.