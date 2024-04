V ŽIVO: Montpellier in Zagreb po prvem polčasu poravnana *14:14

Zagrebčani so gostovanje začeli odlično in z dvema zadetkoma Zvonimirja Srne hitro povedli. Francozi so se predvsem zaradi izjemnih obramb čuvaja mreže Zagreba Mateja Mandića znašli v strelskem krču in tudi, ko so francoski podprvaki po skoraj 15 minutah tekme prvič povedli, se niso mogli odlepiti od Hrvatov. Nasprotno: Zagrebčani so hitro znova vzpostavili kontrolo na igrišči in povedli, preden je v 25. minuti tekme Montpellier znova izenačil. V zadnjih petih minutah prvega polčasa sta strelsko ne najbolje razpoloženi ekipi dosegli vsaka po en zadetek in na odmor odšli poravnani (14:14).