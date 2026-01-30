EHF odgovarja Hrvatom: razpored je bil znan, razmere niso nič neobičajnega

Hrvaški selektor Dagur Sigurdsson je pred polfinalno tekmo z Nemčijo na novinarski konferenci odkrito kritiziral organizacijske okoliščine evropskega prvenstva. Vse skupaj je označil za šokantno in sramotno. Islandec, ki je Hrvate na zadnjem svetovnem prvenstvu popeljal do finala, je med drugim izpostavil neprimeren razpored prvenstva, slabe pogoje in preveč oddaljeno nastanitev.

Evropska rokometna zveza v zapisu priznava kritike glede razporeda prvenstva. "Razpored za evropsko prvenstvo se določa v sodelovanju med organizatorji in EHF-om že dolgo pred začetkom prvenstva. V ta proces odločanja so vključeni vsi relevantni deležniki, med njimi tudi Upravni odbor reprezentanc, ki zastopa nacionalne zveze. Razpored je znan vsem ekipam najpozneje ob končnem žrebu turnirja, več kot šest mesecev pred začetkom prvenstva," so zapisali. Potrdili so, da se ekipe, ki prihajajo iz Malmöja, med katere sodi tudi hrvaška reprezentanca, soočajo z zahtevnejšimi razmerami. "Vendar je treba poudariti, da so se na prejšnjih prvenstvih ekipe soočale s podobnimi razporedi, na primer leta 2018, ko je bila gostiteljica Hrvaška."

Kar zadeva hotelsko namestitev ekip v Silkeborgu, ki je 40 kilometrov oddaljen od Herninga, kjer poteka zaključni del tekmovanja, naj bi EHF in organizacijski odbor doslej prejeli izključno pozitivne povratne informacije. Silkeborg naj bi bil, po zapisu EHF, izbran kot kraj za hrvaško delegacijo z namenom zagotoviti enake pogoje za oba polfinalista, Nemčijo in Hrvaško. Hrvaška delegacija je bila o tem sicer obveščena šele v sredo zvečer. Pri krovni evropski zvezi menijo, da nekoliko daljša potovanja na mednarodnih prvenstvih niso neobičajna. "Na moškem svetovnem prvenstvu IHF 2025 je Hrvaška bivala v Karlovcu, nato pa potovala v Zagreb na svoje tekme," dodajajo. Karlovac je približno 60 kilometrov stran od hrvaške prestolnice. Po zaključku prvenstva bo Evropska rokometna zveza skupaj z organizatorji natančno ocenila organizacijo prvenstva in sprejela ustrezne zaključke.