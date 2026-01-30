Naslovnica
EHF odgovarja Hrvatom: razpored je bil znan, razmere niso nič neobičajnega

Ljubljana, 30. 01. 2026 09.16 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
Hrvaška

Po ostrih kritikah selektorja hrvaške rokometne reprezentance Dagurja Sigurdssona, ki je razmere na evropskem prvenstvu označil za šokantne in sramotne, se je odzvala Evropska rokometna zveza. EHF v uradnem odgovoru zavrača očitke o neenakopravni obravnavi Hrvaške, hkrati pa priznava, da so ekipe iz Malmöja postavljene pred zahtevnejše logistične izzive, a poudarja, da takšni razporedi na velikih tekmovanjih niso nič novega.

Hrvaški selektor Dagur Sigurdsson je pred polfinalno tekmo z Nemčijo na novinarski konferenci odkrito kritiziral organizacijske okoliščine evropskega prvenstva. Vse skupaj je označil za šokantno in sramotno.

Islandec, ki je Hrvate na zadnjem svetovnem prvenstvu popeljal do finala, je med drugim izpostavil neprimeren razpored prvenstva, slabe pogoje in preveč oddaljeno nastanitev.

Preberi še Hrvati ogorčeni nad organizacijo: To je šokantno, to je sramotno!

Evropska rokometna zveza v zapisu priznava kritike glede razporeda prvenstva. "Razpored za evropsko prvenstvo se določa v sodelovanju med organizatorji in EHF-om že dolgo pred začetkom prvenstva. V ta proces odločanja so vključeni vsi relevantni deležniki, med njimi tudi Upravni odbor reprezentanc, ki zastopa nacionalne zveze. Razpored je znan vsem ekipam najpozneje ob končnem žrebu turnirja, več kot šest mesecev pred začetkom prvenstva," so zapisali.

Potrdili so, da se ekipe, ki prihajajo iz Malmöja, med katere sodi tudi hrvaška reprezentanca, soočajo z zahtevnejšimi razmerami. "Vendar je treba poudariti, da so se na prejšnjih prvenstvih ekipe soočale s podobnimi razporedi, na primer leta 2018, ko je bila gostiteljica Hrvaška."

Kar zadeva hotelsko namestitev ekip v Silkeborgu, ki je 40 kilometrov oddaljen od Herninga, kjer poteka zaključni del tekmovanja, naj bi EHF in organizacijski odbor doslej prejeli izključno pozitivne povratne informacije. Silkeborg naj bi bil, po zapisu EHF, izbran kot kraj za hrvaško delegacijo z namenom zagotoviti enake pogoje za oba polfinalista, Nemčijo in Hrvaško. Hrvaška delegacija je bila o tem sicer obveščena šele v sredo zvečer.

Pri krovni evropski zvezi menijo, da nekoliko daljša potovanja na mednarodnih prvenstvih niso neobičajna. "Na moškem svetovnem prvenstvu IHF 2025 je Hrvaška bivala v Karlovcu, nato pa potovala v Zagreb na svoje tekme," dodajajo. Karlovac je približno 60 kilometrov stran od hrvaške prestolnice.

Po zaključku prvenstva bo Evropska rokometna zveza skupaj z organizatorji natančno ocenila organizacijo prvenstva in sprejela ustrezne zaključke.

KOMENTARJI2

janezdollar
30. 01. 2026 10.22
Že zdaj iščejo izgovore za 4. mesto… 😂😂😂
Odgovori
0 0
Drago 123
30. 01. 2026 09.48
EHFje poden od podna skorunpirana zastarela organizacija ki ni več dorasla modernim standardom treba je v rokometu poatavit nova pravila napad 45 sekund pa kod je rekel vujovič strel iz 9 ali 10 metrov bi se moral šteti za dva gola
Odgovori
0 0
