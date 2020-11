EHF ugodila prošnji Poljakov, reprezentanca brez četrtkove tekme

Kot so pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS) zapisali v sporočilu za javnost, je za preložitev tekme zaprosila poljska reprezentanca, ki ima velike težave zaradi okužb s koronavirusom in odrejenimi karantenami igralcem.

Evropska rokometna zveza (EHF) je potrdila pet okužb z novim koronavirusom pri poljskih reprezentantih, ki so morali v obvezno desetdnevno karanteno, skupaj z njimi pa je po trenutno veljavnih predpisih na Poljskem v samoosamitvi še dodatnih enajst soigralcev.

'Okoliščine in veljavne omejitve ne dopuščajo nobene druge rešitve'

"Pri EHF se zavedamo, da odlog tekme prinaša precej izredno neugodno situacijo. Kljub temu okoliščine in veljavne omejitve ne dopuščajo nobene druge rešitve," so zapisali pri krovni evropski rokometni zvezi in dodali, da bodi poskušali čim prej poiskati nov primeren datum.

Uvodni obračun kvalifikacij med Slovenijo in Poljsko bi sicer ta četrtek ob 19.15 morala gostiti celjska dvorana Zlatorog. Termin tekme drugega kroga kvalifikacij ostaja nespremenjen. V Turčiji se bodo izbranci Ljubomirja Vranješas tamkajšnjo izbrano vrsto pomerili v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času.